Çorak araziyi 16 bin ceviz fidanıyla yeşillendirdi

Erzurum ve Uzundere ilçesinde uzun yıllar müteahhitlik yapan 67 yaşındaki 5 çocuk babası Hamza Doğan, 2019 yılında Şenkaya ilçesine bağlı Turnalı Mahallesi'nde çorak bir araziyi Milli Emlak Müdürlüğü'ne müracaat ederek kiraladı.
DHA'nın haberine göre 1300 dönüm arazide çocukları ile çalışmaya başlayan Doğan, öncelikle iş makineleriyle teraslama yaptı. Doğan ve çocukları, ekime hazırlanan araziye 16 bin ceviz fidanı dikti.
Arazi çorak olduğu için 7 kilometre uzaklıktaki dereden borularla su getiren Doğan, ayrıca kendisine ait iş makineleriyle arazide irili ufaklı 22 sulama göleti yaparak yağmur ve kar sularını biriktirmeyi hedefledi.
Göletlerden ekili araziye boru döşeyen Doğan, damlama sistemiyle fidanlarının su ihtiyacını karşılıyor. Diktiği fidanlarla yakından ilgilenen Doğan, çocuklarının yardımıyla onları kurutmadan büyütebilmek için çaba harcıyor.
Yeşillendirdiği çorak araziyle yetinmeyen Doğan, mahalleden göç eden vatandaşlara ait 700 dönüm boş araziyi de kiralayarak arpa, buğday, yulaf, yonca gibi tarım ürünleri ekti. Satın aldığı 470 küçükbaş hayvan ile hayvancılığa da başlayan Doğan, tarlasında yetiştirdiği yem bitkileriyle onların ihtiyacını karşılıyor.
Çocuklarıyla birlikte diktikleri fidanlara çok iyi baktıklarını ve yetiştirmede yüzde 100 başarı sağladıklarını anlatan Doğan, "Bölgede çevre köylerden arazilerini terk edip büyük şehirlere göçen insanların yerlerini kiraladık. 700 dönüm kadar arazinin 500 dönümüne arpa, buğday, yulaf, yonca gibi ekimler yaptık, kalan 200 dönümü de çayır alanı bıraktık. Buralarda yetişen bitkileri de satın aldığımız küçükbaş hayvanları beslemede kullanacağız" diye konuştu.
'KENDİM İÇİN DEĞİL, TORUNLARIM İÇİN YAPIYORUM'
Çok doğru bir iş yaptığını ve pişman olmadığını söyleyen Hamza Doğan, "67 yaşındayım. Gelecekten daha ne bekleyebilirim ki? Ama çalışmaktan mutlu oluyorum. Kendim için yapmıyorum, çocuklarım, torunlarım, Türkiye için herkese faydası olsun, diye bunları yapıyorum. Proje tamamlandığında 35 bin fidanımız olacak. Bu fidanlar dağları yemyeşil edecek. Buradan her canlı faydalanacak hem de gelecek nesle büyük bir eser bırakmış olacağız. Bu anlamda çok mutluyuz" dedi.
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