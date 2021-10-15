Çöpten arındırılan Akyaka Kanyonu'nun bir bölümü turizme kazandırıldı

Şahnalar ile Kayaköprü köyleri arasındaki 10 kilometrelik kanyon için hazırlanan projenin ilk etabı tamamlandı. Daha önce çöplük olarak kullanılan kanyon, iş makineleri yardımıyla temizlendikten sonra bölgede akan Kars Çayı kenarına yaya ve araçlar için yeni yollar yapıldı.
Kamelyalar konulan ve insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri sosyal alanlar oluşturulan kanyon bölgesindeki 10 dönümlük alanda, piknik yerleri ve yeni tesisler de hayata geçirilecek.
Projenin ilk etabının hayata geçirilmesiyle bölgeyi ziyaret edenler, aileleriyle doğa yürüyüşü ve piknik yapmanın keyfini çıkarıyor.
Akyaka Özel İdare Müdürü Ahmet Bulut, AA muhabirine, Akyaka Kanyonu'nun turizme kazandırılmasında eski Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas'ın büyük emekleri olduğunu söyledi.
- "Gelip giden çok var, ilgi görüyor"
Daha önce çöplük olarak kullanılan kanyonun temizlenerek cazip bir alan haline getirildiğine işaret eden Bulut, şöyle konuştu:
"Turizme kazandırdığımız bu kanyonda 11 kamelya koyduk, çeşme, büfe lavabo, tuvaletler yapıldı. Daha önce burası çöplük olarak kullanılıyordu burada yaptığımız çalışmalarla çöpleri kaldırdık. İl Özel İdaresi ekipleri olarak kanyonu temizledik, zemini düzelttik ve üzerine yeni alanlar yaptık. Gelip giden çok var, ilgi görüyor. Akyaka Kanyonu çok uzun ve gezilip görülecek güzel bir yer."
Bulut, kanyonun özellikle hafta sonları vatandaşların akınına uğradığını anlattı.
Kanyonu gezmeye gelenlerden Okan Avşar da kanyonun bir giriş kapısının Şahnalar köyünden başladığını hatırlatarak, "Eskiden burası çöplük olarak kullanılıyordu, devasa çöpler vardı. Çöpten arındırılan kanyon şu anda büyüleyici doğayla iç içe gezme fırsatı sunuyor. Hemen yanınızda Kars Çayı akıyor burada rafting yapabilirsiniz. Ziyaretçiler kanyonu hem araç hem de yaya olarak gezilebilir. Özellikle turizm acentelerini yerli ve yabancı turistleri yeni turizm destinasyonuna bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!