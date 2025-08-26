Habertürk
        Çöpte bulduğu altınları polise teslim etti | Son dakika haberleri

        Çöpte bulduğu altınları polise teslim etti

        Batman'da 15 yaşındaki Ömer Çoban, çöplerin yanında bulduğu yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerindeki altınları emniyete teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 26.08.2025 - 20:40
        Çöpte bulduğu altınları polise teslim etti
        Batman Gap Mahallesi’nde geçimini hayvancılıkla sağlayan dayısının yoğurtlarını satarak ailesine destek olan 15 yaşındaki Ömer Çoban, eve dönerken yol kenarında altın dolu bir poşet fark etti.

        Çöplerin yanında içinde yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık altın bulunan poşeti hiç vakit kaybetmeden polis ekiplerine teslim eden Ömer, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

        Mahalle sakinleri, genç yaşına rağmen gösterdiği dürüstlükten dolayı Ömer’i tebrik ederek, örnek davranışının herkese ders niteliğinde olduğunu söyledi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

