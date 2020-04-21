Kariyerinde birer Avrupa şampiyonluğu, Avrupa ve dünya ikinciliği ile olimpiyat üçüncülüğü bulunan 33 yaşındaki atlet, koronavirüs salgınının etkileri, olimpiyatların ertelenmesi, evde yaptığı çalışmalar ve hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Yasmani Copello Escobar, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl Elmas Lig'in Fransa'da koşulan ayağında 400 metre engellide elde ettiği dereceyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandığını hatırlatan Yasmani, "Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor organizasyonları ertelendi. Salgın ile ilgili henüz somut bir çözüme ulaşılamadı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Sağlık spordan önce gelir. Bu kararı lehime çevirmek istiyorum. Biraz dinlenerek seneye daha iyi hazırlanacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefim her zaman madalya." ifadelerini kullandı.

"EVDE YAPTIĞIM ANTRENMANLARDAN YÜZDE 100 VERİM ALAMIYORUM"

Yasmani Copello Escobar, branşı nedeniyle evde yaptığı antrenmanlardan yüzde 100 verim alamadığını aktardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun bir süredir evde bulunduğunu ve atletizm pistinde antrenman yapmayı çok özlediğini dile getiren Yasmani, "Antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Ancak branşım nedeniyle evde yüzde 100 verim alamıyorum. Oturduğum sitede küçük bir koşu parkuru var. Orada hafif koşu yapabiliyorum. Aynı zamanda federasyonun gönderdiği ağırlık ekipmanlarıyla antrenmanlara devam etmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte evde yaptığı aktivitelerden de bahseden milli atlet, "Antrenmanlar dışında genelde online oyunlarla ilgileniyorum. Antrenman aralarında ve sonrasında vaktimi bu tarz oyunlarla geçiriyorum. Bunun dışında ise eşimle dizileri takip ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"DAHA FARKLI BİR DÜNYA BİZİ BEKLİYOR"

Yasmani Copello Escobar, koronavirüs salgınının insanların yaşam şartlarını etkilemesi ve alınan önlemler dolayısıyla dünya genelinde hava kirliliğinin azalmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Sanırım daha farklı bir dünya bizi bekliyor. İnsanların bu korkuyu yenmeleri zaman alacak. Sosyal mesafe kavramı artık hayatımızda yer edinecek diye düşünüyorum. Alınan önlemlerin ardından havada ve denizlerde kirlilik azaldı. Dünya kendini yeniliyor diyebiliriz. Aslında çevreye zarar veren bizleriz. Bu sürecin sonunda biraz düşünüp ders çıkarmalıyız."

Milli atlet, Küba'da bulunan ailesiyle her gün görüştüğünü ve iyi olduklarını belirtti. Yasmani, sağlık hizmetlerindeki başarısıyla ön plana çıkan Küba'nın bu süreçte birçok ülkeye yardım amaçlı sağlık personeli göndermesiyle ilgili, "Küba'da salgın biraz daha yavaş seyrediyor ama tabii ki yine de endişe verici çünkü ekonomik olarak altından kalkamayabilirler. Küba her zaman tıp sektöründe çok başarılıydı. Normal durumlarda da diğer ülkelere doktor gönderen bir ülkeydi. Umarım biraz olsun ihtiyacı olan ülkelere faydalı olabilmişlerdir." yorumunu yaptı.

Yasmani Copello Escobar, son olarak vatandaşlara evde kalmaları ve sağlıklarına dikkat etmeleri çağrısında bulundu.