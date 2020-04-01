"Çöpçüler korosu"ndan evde kalanlara moral konseri - MALATYA

AA

Malatya Valisi Aydın Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan Fatma Aliye İMKB ile Hasan Akbudak İMKB mesleki ve teknik Anadolu liselerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.Yetkililer, Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük yaklaşık 2 bin N95 standardında maske ürettiklerini, 20 bin maskenin ise sterilizasyonun ardından paketlenerek teslim edildiğini bildirdi.

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de 11 kimya öğretmeni ve 77 öğrencinin günlük 10 ton yüzey dezenfektanı ürettiği, günlük 500 litre de el dezenfektanı üretimine başlandığı belirtildi.

Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekipleri, evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüsle sokakları gezerek konser verdi.

Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan koro üyelerinin söylediği şarkılara, vatandaşlar da evlerin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.