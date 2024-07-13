Copa America'da şampiyon belli oluyor! Arjantin mi, Kolombiya mı?

ABD ev sahipliğinde 24 Haziran'da başlayan 2024 Copa America'da final heyecanı Arjantin ile Kolombiya arasında yaşanacak. 15 Temmuz Pazartesi günü TSİ 03.00'de başlayacak müsabaka Florida'da bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

Copa America'yı tarihinde bugüne kadar 15'er kez ile en fazla Arjantin ile Uruguay kazandı. Arjantin Copa America'yı en fazla müzesine götüren ülke olmak istiyor. Arjantin, 2021'de Copa America, 2022'de ise FIFA Dünya Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Kolombiya ise daha önce 1 kez Copa America'yı kazanma başarısı gösterdi.

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