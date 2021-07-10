Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın üçüncülük maçında Kolombiya ile Peru karşılaştı.

Mane Garrincha Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kolombiya, 49. dakikada Juan Cuadrado, 66 ve 90+4. dakikalarda Luis Diaz'ın attığı gollerle galibiyete ulaştı. Peru'nun gollerini 45. dakikada Yoshimar Yotun ve 82. dakikada Gianluca Lapadula kaydetti.

Turnuvanın final maçı, yarın TSİ 03.00'te Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda Arjantin ile Brezilya arasında oynanacak.