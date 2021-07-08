Copa America 2021 'de finalin adı Brezilya Arjantin oldu. Peru'yu saf dışı bırakan Brezilya'nın finaldeki rakibi Kolombiya'yı eleyen Arjantin oldu. İşte Brezilya Arjantin maçı ile ilgili bilgiler...

COPA AMERİCA 2021 FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Copa America 2021 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 03:00'de oynanacak ve mücadele Haber Global'den canlı oynanacak...

MUHTEMEL 11'LER

Brezilya: Ederson, Danilo, Marquinhos, Silva, Renan Lodi, Fred, Casemiro, Everton, Paqueta, Richarlison, Neymar.

Arjantin: Martinez, Lucero, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Guido Rodriguez, De Paul, Lo Celso, Messi, Gonzalez, Lautaro Martinez.