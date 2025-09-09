Çöp uyarısı yapınca darp edildi!

Adana'da apartmanın 2’nci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ile oğlu S.Ö., kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisini darp etti.

DHA'nın haberine göre polis, şüpheli baba ile oğlunu gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. Y.Ö., iddiaya göre, apartmanın 2’nci katındaki evlerinin balkonundan sokağa çöp attı.

Bu sırada sokakta temizlik yapan Seyhan Belediyesi’nde görevli işçi Ulaş A., Y.Ö.’ye tepki gösterdi. Bunun üzerine oğlu S.Ö. ile sokağa çıkan Y.Ö., tartıştıkları işçiyi tekme ve yumruklarla darp etti. Ulaş A. aldığı darbelerle yere yığılırken, Y.Ö. ile oğlu S.Ö. ise kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulaş A., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Ulaş A.’nın şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.Ö. ile S.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyete götürülen Y.Ö. ile S.Ö.’nün sorgularının sürdüğü, olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Öte yandan Y.Ö. ile oğlu S.Ö.’nün, kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisi Ulaş A.'yı darp ettikleri anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.Ö. ile oğlu S.Ö.'nün motosikletle çöp aracının arkasına yaklaşmaları, Ulaş A., ile tartışmaları ve onu darp anları yer aldı.