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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebeğin annesi tutuklandı! - Güncel haberler

        Kastamonu'da çöp yanına bırakılan bebeğin annesi tutuklandı!

        Kastamonu'da çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin annesi tutuklandı. Bebeğin babası olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan kişiden de DNA örneği alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:59
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        Çöp poşetinde bulunan bebeğin annesine kelepçe!
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        Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki annesi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bebeğin annesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü.

        Tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        ​​​​​​​Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

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        Polis, bebeğin 17 yaşındaki annesi ile babası olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına almıştı.

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        #son dakika
        #kastamonu
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