Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu!

Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait cansız beden bulundu.

AA'da yer alan habere göre Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bir bebeğe ait cansız beden gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir