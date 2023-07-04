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Kayseri'de çöp konteynerinde bir bebeğe ait cansız beden bulundu!

Kayseri'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kentte yeni bir doğmuş bir bebeğin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Giriş: 04.07.2023 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kayseri'de kan donduran olay! Konteynırda bebek cesedi... - Son dakika haberler
Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu!
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AA

Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait cansız beden bulundu.

AA'da yer alan habere göre Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bir bebeğe ait cansız beden gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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