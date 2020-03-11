11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çöp konteynerinde cesedi bulunan bebeğin anne ve babasının cezaları artırıldı
Bursa'da 4 yıl önce yeni doğan bebeği poşet içinde çöp konteynerine attıkları gerekçesiyle birine 20, diğerine 24 yıl hapis cezası verilen iki sanık, tekrar yapılan yargılama sonucu müebbet hapse mahkum edildi.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar bebeğin annesi Çiğdem Ş. ile erkek arkadaşı Sezai D, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Savunmasını yapan Çiğdem Ş, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Bebeğimi öldürmek isteseydim hamileyken aldırırdım. Sezai'ye çok yalvardım beni hastaneye götürmesi için, götürmedi. 'Beni cinayetle mi yargılatacaksın?' deyip eve kilitledi. Artık öleceğimi anlayınca da tek başıma yolladı hastaneye. Benim tek suçum çocuğuma yanlış baba seçmek, olaydan dolayı hayat boyu acı çekeceğim zaten. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Sezai D. ise bebeğin ölü doğduğunu, sonrasında cesedini konteynere attığını ileri sürerek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyarak, sanıklara "nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
- Olay ve dava süreci
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 2016 yılının ocak ayında Çiğdem Ş, Tuna Mahallesi'nde erkek arkadaşı Sezai D. ile yaşadığı evde doğum yapmıştı.
Rahatsızlanan Çiğdem Ş'nin gittiği Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki doktorlar, kadının doğum yapmış olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirmişti. Çiğdem Ş'nin evde doğum yaptığını, bebeği erkek arkadaşına bırakarak hastaneye geldiğini söylemesi üzerine eve giden ekipler, bebeği bulamayınca Sezai D'yi gözaltına almıştı. Sezai D'nin ifadesi doğrultusunda bebek, çöp konteynerinde bulunmuştu.
"Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan yargılanan sanıklardan Sezai D. 24 yıl, Çiğdem Ş. ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz başvurusu üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bebeği ölüme terk eden sanıkların cezalarında indirime gidilemeyeceği gerekçesiyle bu kararı bozmuştu.
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