İHA

Elazığ'da, çöp kamyonunun çarptığı 73 yaşındaki Asiye Sonay, hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Yalın Sokak'ta meydana geldi. M.A. idaresindeki çöp toplama aracı, geri manevra yaparken Asiye Sonay'a çarptı. Kazada kamyonun çarptığı kadın ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Asiye Sonay'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.