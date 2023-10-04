Yaşlı kadın çöp kamyonunun altında kaldı
Kocaeli'de, yolun karşısına geçmek isteyen Sevinç Uluğ, çöp kamyonunun altında kaldı. Yaşlı kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevinç Uluğ'a (79), E.B. idaresindeki Başiskele Belediyesi'ne ait çöp kamyonu çarptı.
Uluğ, kamyonun altında kalırken; olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uluğ'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü E.B. gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.