Çöp kamyonunun altında feci son!

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Çakmak (58), çöp kamyonunun altında hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Nisan tarihinde Şirintepe Mahallesi Alınca Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Ş. idaresindeki çöp kamyonu, yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Emine Çakmak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Çakmak, kamyonun hareket etmesiyle birlikte aracın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Emine Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çöp kamyonunun sürücüsü ise, gözaltına alındı.