Çöp kamyonundan düşen işçi kurtarılamadı

İHA

Zonguldak'ta, çöp kamyonundan düşen işçisi Sezai Nalbant kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre olay, geçen hafta Karaelmas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, temizlik görevlisi Sezai Nalbant, görev yaptığı sırada çöp kamyonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Sezai Nalbant hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nalbant yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sezai Nalbant Merkeze bağlı Kumtarla köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.