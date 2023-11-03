Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı
Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.
Başiskele Belediyesi´ne ait çöp kamyonunu kullanan sürücü Soner K., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından araçtan indirildi.
Soner K.'yı tabancayla 2 bacağından vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Soner K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, çöp kamyonu etrafında 5 adet boş mermi kovanı buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.