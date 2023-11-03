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        Haberler Gündem Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu - Güncel haberler

        Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun sürücüsü Soner K., silahlı saldırı sonucu 2 bacağından tabancayla vurularak yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 21:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 21:52
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        Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla vuruldu
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        Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Başiskele Belediyesi´ne ait çöp kamyonunu kullanan sürücü Soner K., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından araçtan indirildi.

        Soner K.'yı tabancayla 2 bacağından vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Soner K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, çöp kamyonu etrafında 5 adet boş mermi kovanı buldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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