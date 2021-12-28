Çöp atmaya çıktı, öldü! O anlar kamerada

Kaza, geçen hafta perşembe günü saat 13.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Evine yaklaşık 50 metre mesafedeki konteynere çöp atan Kerime Çelik (65), dönüşte yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada aşırı hızlı olduğu öne sürülen Bilal A. (24) yönetimindeki 41 AFG 940 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp ters şeride girerek Kerime Çelik'e çarptı.
Yaralanan 2 çocuk annesi Kerime Çelik çağırılan ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
'BU NORMAL BİR KAZA DEĞİL'
Kerime Çelik'in kayınbiraderi Ramiz Çelik, "Bu normal bir kaza değil. Bir magandanın yaptığı olaydır. Gereken mercilere başvurduk, bu kişinin ceza alması için gerekeni yapacağız" dedi.
'KAZA YAPACAĞINI DÜŞÜNEREK ARKASINDAN BAKIYORLAR'
Kerime Çelik'in oğlu Serdal Çelik ise, "Sürücü aşırı hızlı bir şekilde gelip anneme çarpmış. Görgü tanıkları sürücünün biraz aşağıda bulunan yol ayrımında direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, otobüs durağına çarpmak üzere olduğunu ancak toparlayarak devam ettiğini söylüyor. Hatta kaza yapacağını düşünerek arkasından bakıyorlar, ardından da annem yolun karşısına geçerken ona vuruyor. Üstelik annem yolu kurtarmış, yolun sol kısmına geçmeyi başarmış ama anneme orada vuruyor" diye konuştu.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kerime Çelik'e çarpıp ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Bilal A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Bilal A.'nın ifadesinde, "Kerime Çelik'i görmedim. Üzgünüm" dediği belirtildi.
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