Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çöp Adam'da sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu projeye veda ettiğini açıkladı!

        Çöp Adam'da sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu projeye veda ettiğini açıkladı!

        STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu gibi isimlerin olduğu Çöp Adam dizisinde bir ayrılık yaşandı. Projeden ayrılan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla izleyiciye veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerinde Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimlerin yer aldığı STAR TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Sedef Avcı'nın projeden ayrıldığını duyurmasının ardından sevilen oyuncu da sosyal medya hesabından veda ettiğini açıkladı.

        • 2

          Dizide Elçin Sangu'nun canlandırdığı Peri karakterinin en yakın arkadaşı olan Begüm karakterine hayat veren güzel oyuncu Büşra Çam, projeye veda ettiğini açıkladı.

        • 3

          Can Yaman'ın başrol olduğu İnadına Aşk adlı dizide canlandırdığı Habibe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Büşra Çam, sosyal medya hesabı üzerinden dizinin izleyicilerine veda etti, oyunculara ise yeni sezonda başarılar diledi.

        • 4

          Büşra Çam Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Her şey için Begüm'e teşekkürler, sen harika bir arkadaştın. Canım Çöp Adam ekibi, biz kocamanız herkesi etiketlemiyorum. Yolunuz açık olsun, sizleri çok seviyorum. Hadi bu sezon artık Peri mutlu olsun yahu"

        • 5

          İşte Büşra Çam'ın paylaşımı...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Habertürk Anasayfa