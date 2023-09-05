Çöp Adam'da sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu projeye veda ettiğini açıkladı!

Büşra Çam Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Her şey için Begüm'e teşekkürler, sen harika bir arkadaştın. Canım Çöp Adam ekibi, biz kocamanız herkesi etiketlemiyorum. Yolunuz açık olsun, sizleri çok seviyorum. Hadi bu sezon artık Peri mutlu olsun yahu"