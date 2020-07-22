Contemporary Istanbul Vakfı'nın kültür sanat mekanı "Cocoon" açıldı

AA

Büyükyalı Fişekhane'de bulunan mekan, Art On İstanbul Sanat Galerisi iş birliğiyle hazırlanan "Kozayı Örmek" sergisiyle sanatseverleri ağırlamaya başladı.

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 bin metrekareye kurgulanan Fişekhane'nin çok güzel tasarlandığını ve önemli fonksiyonları bulunduğunu söyledi.

- Bir sonraki sergi eylülde

Güreli, Fişekhane'nin içerisinde sergi alanının yanı sıra farklı alanların da planlamasını yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Contemporary Istanbul Vakfı, eğitimler ve çeşitli sertifika programlarını bu mekanda düzenleyecek. Uluslararası kurumlarla çeşitli iş birliklerini gerçekleştireceğiz. Vakıf aynı zamanda Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, sanatçılara daha fazla olanak verilmesi konusunda bütün sanat dünyasını da seferber ediyor. Yaklaşık 19 yıldır bu dünyanın içindeyiz, markamızı sürekli yukarı çıkardık. Yakın bir zamanda da İstanbul, İzmir ve Bodrum'da buranın kardeş mekanlarını açacağız."

İlerleyen süreçte birçok farklı etkinliğin Cocoon'da yapılacağına işaret eden Güreli, vakıf koleksiyonundan bir seçkiyle, Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde bir sergiyi, eylülde sanatseverlerle buluşturacakları bilgisini verdi.

Büyükyalı Projesini gerçekleştiren Akyön GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık da Fişekhane'nin içerisinde bulunan mekandan bahsetti.

Akbalık, yeme-içme, eğlence ve kültür sanat alanlarını barındıran projede, gelenlerin bütün ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabileceğini dile getirdi.

Serginin küratörü Gökşen Buğra ise çok çeşitli alanlardan sanatçıların eserlerine yer verdiklerine dikkati çekerek, "Salgın sürecinde herkes kozasına çekildi ve bir dönüşüm geçirdi. Sanatçılar böyle zamanları genellikle geriye dönmek için bir fırsat olarak değerlendirir. Dolayısıyla üretim devam etti. Biz de hem çok seslilik anlamında hem hareketliliğin azaldığı bir dönemde sınırlarımızı zorlayalım diye böyle büyük bir sergi yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

- 16 sanatçıdan 50 eser

Tarihi doku ve çağdaş sanatı bir araya getiren Cocoon, sanat eserlerinin yolunu yaşam alanlarıyla kesiştirirken sanatseverleri farklı sanat formları ve yorumlarıyla tanıştırıyor.

"Kozayı Örmek" sergisinde de Ahmet Çerkez, Ahmet Elhan, Burcu Erden, Eda Soylu, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Işıl Kapu, Lütfullah Genç, Mithat Şen, Oddviz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sencer Vardarman ve Ülgen Semerci'nin toplam 50 eseri yer alıyor.

Sanatçıların üretme sürecinde kapandıkları kozadan nasıl bir sonuçla çıktıklarını ve kendi zamanlarının tanıklığını nasıl üstlendiklerini örnekleyen sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, enstalasyon, yeni medya, seramik, fotoğraf, resim, rölyef gibi türlerde çalışmaları bulunuyor.

Sergi, 21 Eylül'e kadar izlenebilecek.