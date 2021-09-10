CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, turnuvanın 4 yılda bir düzenlenen mevcut formatıyla devam etmesi gerektiği belirtilerek "Dünya Kupası, kendi dinamikleri ve cazibesiyle dört yıllık bir sürecin zirve noktasını temsil eden, milyarlarca insanın ilgisini çeken bir organizasyon. Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılması, mevcut standardının düşmesine yol açıp kaliteyi düşürerek dünyanın en önemli futbol organizasyonuna zarar verebilir." denildi.
Önerilen değişiklikle durumun içinden çıkılmaz bir hale geleceği aktarılarak "Dünya Kupası'nın iki senede bir yapılması, aşırı yüke neden olarak mevcut şartlarda bile yeterince karmaşık görünen uluslararası müsabaka takvimini ayarlamayı imkansız hale getirecektir. Bu değişiklik, kulüp ve milli takım bazında diğer turnuvaların kalitesi açısından da tehlike arz etmekte." ifadeleri kullanıldı.
Önerinin sportif açıdan hiçbir gerekçeye dayanmadığının vurgulandığı açıklamada, "Böyle bir değişikliğe gidilebilmesi için tüm paydaşların dahil olduğu bir süreç esastır. Tüm fikir ve kriterler düşünülerek tamamen dürüst bir müzakere sonucu karar alınmalıdır. CONMEBOL, futbol için en iyiyi bulmak adına her zaman diyaloğa açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!