İlk kez bir Türk ile sahne alacak
Hollanda'daki dünyaca ünlü Kraliyet Concertgebouw Orkestrası üyelerinden oluşan Concertgebouw Oda Orkestrası, ilk defa Ankaralılarla buluşuyor. Çellist Nil Kocamangil solist olarak yer alacağı konserde orkestra, ilk defa bir Türk solistle beraber konser verecek. Etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğu ve Hollanda Büyükelçiliği destekleriyle 18 Ekim Pazartesi günü Bilkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğin organizasyonunu ise aynı zamanda orkestranın da menajeri olan, Türkiye'nin ilk ve lider uluslararası klasik sanatçı menajerliği şirketi LocksBridge üstleniyor
Dünyanın sayılı orkestralarından biri olan Concertgebouw Oda Orkestrası, 18 Ekim'de Bilkent Konser Salonu'nda sahne alacak. Çellist Nil Kocamangil solistliğinde performans gösterecek dünyaca ünlü orkestra, bu konseriyle aynı zamanda ilk defa bir Türk solist ile beraber çalacak. Türkiye turnesi kapsamında ilk konserini verecek olan orkestranın ana sponsorluğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi üstleniyor. Aynı zamanda Hollanda Büyükelçiliği'nin destekleriyle düzenlenecek konserin organizasyonunu ise Türkiye'nin ilk ve lider uluslararası klasik sanatçı menajerliği şirketi LocksBridge üstleniyor.
Dünyanın en iyi orkestralarından biri olarak kabul edilen Concertgebouw Oda Orkestrası, ilk defa bir Türk solist ile konser verecek. Orkestra, uluslararası yarışmalardan birçok ödül kazanmış çellist Nil Kocamangil solistliğinde Schumann'ın viyolonsel konçertosunu müzikseverler için icra edecek.
Türkiye'nin ilk uluslararası klasik sanatçı menajerliği şirketi LocksBridge kurucularından Duygu Esenkar, "Bu organizasyonun ülkemiz açısından güzel bir sonuca vesile olmasını umuyoruz. LocksBridge olarak en önemli misyonlarımızdan biri ülkemizin sanatçılarını ve sanat kurumlarını uluslararası camiada tanıtmak. Biz bu projede hem müzikseverlerle buluşturmak için Türkiye'ye uluslararası tanınırlığa sahip bir orkestrayı getiriyor hem de ülkemizin en başarılı çellistlerinden Nil Kocamangil'in solist olarak yer almasını sağlıyoruz. Sanatçılarımız ve ülkemiz sanat hayatı için uzun vadede değer katmayı amaçlayarak bu projeyi oluşturduk. Projenin somutlaşmasında büyük bir etkisi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği destekleriyle bir sanat destinasyonu olan Ankara'da müzikseverler ile buluşacak olmak hepimiz için çok değerli" ifadelerini kullandı.
Hollanda Büyükelçiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve LocksBridge ile beraber Concertgebouw Oda Orkestrası & Nil Kocamangil konserinin destekçisi olmaktan mutluluk duyduğunu ve gelecek dönemde birçok kültürel işbirliğini hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.
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