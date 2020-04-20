Comolli: Transfer ücretleri düşecek

20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Liverpool ve Tottenham gibi Premier Lig ekiplerinin yanı sıra yakın zamana kadar Fenerbahçe'de de sportif direktörlük görevi yapan Damien Comolli, koronavirüs salgınının futbolu finansal açıdan zorlayacağını dile getirdi. Transfer pazarının öncekilerden çok daha farklı olacağını belirten Comolli, Sky Sports News'a verdiği röportajında şunları söyledi:
"Geçen gün bir menajer bana, Premier Lig'den yalnızca 3 takımın yaz transfer döneminde para harcayabilecek konumda olacağını söyledi. Bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bir menajer size böyle bir şey söylüyorsa bir istihbarat almışlar demektir."
"Transfer sezonu çok kısır geçebilir. Çok az transfer faaliyeti görebiliriz. Takaslar ve kiralık transferler yapılabilir. Bence transfer ücretlerinde büyük bir düşüş yaşanacak."
"Bu kriz ne kadar uzun sürerse malî açıdan zorlanan kulüplerin sayısı da artacak. Bu durumdan etkilenecek ilk şey oyuncu ücretleri olacak, ikincisi ise transfer ücretleri olacak."
"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OLURSA ŞAŞIRMAM"
Comolli, Premier Lig'de sezonun geri kalanının oynanması gerektiğini savunurken maçların yıl sonuna kadar kapalı kapılar ardında oynanabileceğini ifade etti:
"Stadyumlara gelemeyen milyonlarca taraftar var. Gece ya da gündüz fark etmez; virüsten, hayatlarındaki sorundan uzaklaşmak için bir kaçış yoluna ihtiyaçları var. Televizyonda futbol maçlarını izlemek bu açıdan olumlu olabilir diye düşünüyorum. Sadece sezon sonuna kadar değil; 2020 yılının sonuna kadar seyirciler stadyumlara alınmazsa şaşırmam. İnsanlar sezonu bitirmek için maçların kapalı kapılar ardında oynanmaması gerektğini söylüyor ama ya gelecek sezon ne olacak?"
Son olarak Comolli koronavirüs salgınının Tottenham'ın transfer harcamalarını kısıtlayabileceğini söyleyerek devam etti:
"Tottenham ligde iyi performans gösteremiyorsa, transfer pazarında zorlanıyorsa, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacaksa, insanlar kulübün çok ama çok dikkatli olması gerektiğini anlamalı. Arsenal'in Emirates Stadyumu için yapacağı ödemelerin olduğu dönemde yaşananları bir hatırlayın. Stadyum yapılırken insanlar, 'Neden transfer için para harcamıyorsunuz?' diye kulübü eleştiriyordu. Çünkü harcayacak paraları yoktu. Tottenham da böyle bir durumun içinde. Eminim koronavirüs olmasa transfere yatırım yapacaklardı. Ancak salgın sebebiyle zor bir durumda kaldılar çünkü çok büyük borçları var." (Goal)
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