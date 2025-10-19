Habertürk
        Haberler Spor Futbol İtalya Como: 2 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Como: 2 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 7. haftasında Como ile Juventus karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 17:47 Güncelleme: 19.10.2025 - 17:47
        Como Juventus'a geçit vermedi!
        İtalya Serie A 7. hafta maçında Juventus, Como'ya konuk oldu. Juventus, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmada Como'ya galibiyeti getiren golü 4. dakikada Oliver Kempf ve 79. dakikada Nico Paz kaydetti.

        Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den Como'ya transfer olan Diego Carlos, mücadeleye ilk 11'de başladı ve ikinci yarının başında oyundan çıktı.

        Bu sonucun ardından Juventus, ligde ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı. Como da 12 puana yükseldi.

        Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Lazio deplasmanına konuk olacak. Como, Parma deplasmanına gidecek.

