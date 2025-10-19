Como: 2 - Juventus: 0 | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 7. hafta maçında Juventus, Como'ya konuk oldu. Juventus, mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Como'ya galibiyeti getiren golü 4. dakikada Oliver Kempf ve 79. dakikada Nico Paz kaydetti.

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den Como'ya transfer olan Diego Carlos, mücadeleye ilk 11'de başladı ve ikinci yarının başında oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Juventus, ligde ilk mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı. Como da 12 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Lazio deplasmanına konuk olacak. Como, Parma deplasmanına gidecek.