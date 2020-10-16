"Çömlekçi Halil dede", yarım asırdır çamuru sanata dönüştürüyor - TUNCELİ

Akpazar beldesinde yaşayan ve küçük yaşlarda mesleği öğrenen Bozkurt, usta olduktan sonra yaklaşık 50 yıldır ömrünü geçirdiği tezgahının başında el emeği ürünler yaparak mesleğini yaşatmaya çalışıyor.Günün erken saatlerinde uyanarak atölyesine giden Bozkurt, tezgahının başına geçmeden önce çömlek yapımında kullanacağı toprağı çekiç yardımıyla ufaladıktan sonra elekten geçiriyor.
Bu sayede iri tanelerinden ayıkladığı toprağı suyla yoğuran Bozkurt, daha sonra çömlekçi çarkının başına geçerek bir yandan ayağıyla tornayı çeviriyor diğer yandan da elleriyle çamuru şekillendiriyor.Bozkurt yaptığı çanak, çömlek, yayık ve testiyi bir süre kurumaya bıraktıktan sonra iyice sağlamlaşması için fırında pişiriyor.
Mesleğine olan sevgisi ve gösterdiği azmiyle takdir toplayan Bozkurt, ürünlerini Elazığ başta olmak üzere çevre il ve ilçelere satarak geçimini sağlıyor.
Çömlek ustası Halil Bozkurt, AA muhabirine, mesleğini severek ve keyif alarak sürdürdüğünü söyledi.Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını belirten Bozkurt, ilkokul üçüncü sınıfta çömlek yapımıyla tanıştığını dile getirdi.Akpazar beldesinde geçmişte yapılan çömleklere yoğun talep olduğunu ifade eden Bozkurt, "Mehmet usta diye birinin yanında çocukken işe başlayarak bu mesleği öğrendim. Ben ustamın yanında işe başladıktan itibaren 7 yıl boyunca sadece su taşıdım ve dükkanı süpürdüm." dedi.
- "16 ustadan sadece ben kaldım"Bozkurt, teknolojinin gelişmesiyle çömlekçiliğin yok olmaya başladığını belirterek, "Geçmiş yıllarda yaptığımız ürünleri Erzincan, Tunceli ve Elazığ'da satıyorduk. Akpazar beldesinde 16 çömlek ustasıydık ama onların arasından bir tek ben kaldım." ifadelerini kullandı.
Çömlekçilikte her toprağın ateşe dayanıklı olmadığını aktaran Bozkurt, şöyle konuştu:
"Benim kullandığım toprak, bin senedir işlenen bir toprak türüdür. Bu toprağın demir içeriği fazla. Ben bu toprağı boş zamanlarımda gidip çıkarıyorum ve atölyeye getiriyorum. Burada suyunu veriyorum ve çamur yapıyorum. Çamuru yaptıktan sonra tezgahta işlemeye hazır hale getiriyorum. Yaptığım çömlekleri, testileri bir süre atölyede kuruttuktan sonra güneşe koyuyorum ve en son fırında pişiriyorum."
Bozkurt, günün erken saatlerinde uyanarak atölyesine gelip günde 25-30 çömlek ürettiğini ve bu ürünleri Elazığ Kapalı Çarşı'daki müşterilerine sattığını sözlerine ekledi.
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