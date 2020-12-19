Çölyaklı bireylerin en büyük ortak sorunu glutensiz ürünlerin pahalılığı

AA

Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çölyak hastalığını ince bağırsağın gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyeti olarak tanımladı.

Buğday, arpa, çavdar, ve yulaf gibi tahılların gluten içerdiğini aktaran Özden, vücudun yeterince gıda alabilmesinin ince bağırsaktaki "villus" çıkıntıları olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından sağlandığını anlattı.

Özden, hastaların glutenli yiyecekler tükettiklerinde bu çıkıntıların tahrip olarak azaldığını ve böylece bağırsakta alınan gıdaların emilemez hale geldiğini ifade ederek, sonuç olarak beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtilerinin ortaya çıktığını belirtti.

Çölyak tanısı alan kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gönüllü olarak hizmet verdikleri bir dernekleri olduğunu ve burada yaptıkları çalışmaları aktaran Özden, şöyle konuştu:

"Glutensiz bir mutfak için neler yapılması gerektiğini ve glutensiz lezzetleri yapabilmek için tüm tecrübeleri kazandırmaya çalışıyoruz. Yeni glutensiz hayatları için kişilere yardımcı oluyoruz. Bakanlıklar, belediyeler, kamu kurumları ve hasta dernekleriyle ortak çalışmalar yapıyoruz. Ürün geliştirme konusunda AR-GE çalışmalarına katılıp, paylaşımlarla ürün geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Ürün etiketlemeleri, glutensiz restaurant eğitimleri vererek şeflerin bilgilendirilmesine, okullarda da glutensiz beslenme eğitimleri ve çölyak farkındalığı çalışmaları yapıyoruz."

- "Glutensiz deyince hemen fiyatlara yansıyan restoranlarda da karşımıza çıkıyor"

Özden, çölyaklı bireylerin en büyük sıkıntısının çok pahalı olan glutensiz ürünleri bulabilmenin ve satın alabilmenin zorluğu olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz çeşitlilik açısından yıllar içinde büyük gelişmeler göstermiştir ancak alım zorluğu büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüksek KDV oranları, butik üretimler gerçekten fiyatları adeta uçurmuştur. Bu nedenle tüm çölyaklıların şu an için ortak ve en büyük sorunu glutensiz ürünlerin pahalılığıdır. Bir diğer önemli sıkıntı ise diyetin ömür boyu sürmesinden dolayı oluşan bıkkınlık ve sosyalleşme problemleridir. Özellikle genç çölyaklılar diyeti bu anlamla biraz fazla sorun edebiliyorlar ancak gün geçtikçe glutensiz yiyecek bulabileceğimiz yerlerin artması çok sevindirici ama glutensiz deyince hemen fiyatlara yansıyan artış restoranlarda da karşımıza çıkıyor."

Çölyaklı bireylerin, raporlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıt ettirdikten sonra aylık olarak bir ödenek aldıklarını belirten Özden, ödeneğin yetersiz olduğunu ve bu konuda artış beklediklerini söyledi.

Özden, çölyaklı bireylerin pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları da dile getirerek, "Pandemi süreci ilk başladığında çok zorluk yaşadık çünkü marketlerdeki ürünlerimize ulaşamadık. Herkes bu süreçte sağlıklı un diyerek rafta ne bulursa almaya başladı ve bu arada maalesef bizim glutensiz unlar da talan edildi. Oysa ki tercih olarak glutensiz beslenmeyi seçenler başka unlarla da beslenebilirler ama bildiğiniz gibi bizler için durum hiç de öyle değil." ifadelerini kullandı.