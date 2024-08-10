Çölyak hastaları kafe istedi!

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Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Olimpiyat Park'ta bir araya gelen yaklaşık 100 çölyak hastası, sorunlarını gündeme getirdi.

Erzurum Çölyak Yaşam Dernek Başkanı Hatice Buliç, Erzurum'da da çölyak hastaları için bir dernek kurulmasının önemine dikkat çekerek, "Onlar için neler yapabiliriz, nasıl destek oluruz diye yola çıktık. Bizler ömrümüz boyunca glütensiz ürünler tüketmek zorundayız. Bizim tükettiğimiz ürünler çok pahalı. Bu anlamda özellikle ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz ve çocuklarımız destek bekliyor. Daha kolay ve ucuz fiyatlara bizim tüketebileceğimiz ürünlere ulaşma noktasında gayret göstereceğiz. Böyle bir güzel ortamda bir araya gelmek bile bizim önemli" dedi.

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"BİR KAFE AÇILMASI ZORUNLU" Çölyak hastaları adına konuşan dernek üyeleri de Erzurum'da özellikle kendileri ve glütensiz ürün kullanmak isteyenler için bir kafe açılmasının zorunluluk olduğunu dile getirdiler. Öğrenciler ise okul kantinlerinde kendileri hitap eden tek bir ürünün olmamasından şikâyet etti.

"KADAYIF BAŞTA OLMAK ÜZERE TATLIYA HASRET KALDIK" Pikniği katılan çölyak hastaları, Erzurum'un meşhur kadayıf dolması başta olmak üzere tatlıya hasret kaldıklarını ifade ederken, evlerinde yaptıkları ve glüten içermeyen pasta ve yemeklerin keyfini çıkardı.

ÇÖLYAK NEDİR? Çölyak hastalığı; buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan glüten adlı proteine karşı vücudun verdiği alerjik tepki ile ince bağırsak başlangıç bölgesinin anatomik yapısının değişmesine neden olan emilim bozukluğudur. Çölyak aynı zamanda bir ince bağırsak hastalığıdır. Arpa, çavdar, buğday ve irmik gibi tahıllar çölyak hastalığını tetikleyen ana besinlerdir.