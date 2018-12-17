Colin Kroll: 'İnterneti daha iyi bir yer haline getiren' Vine'ın yaratıcısı evinde ölü bulundu

18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Twitter'ın iki yıl önce kapattığı 6 saniyelik video paylaşım platformu Vine'ın yaratıcılarından Colin Kroll, New York'taki evinde ölü bulundu.
34 yaşındaki Kroll, bir dönemin popüler cep telefonu uygulaması HQ Trivia'nın da yaratıcılarındandı.
New York adli tıp yetkilileri, Kroll'un ölüm sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.
ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, Kroll'un aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği iddiasına yer verdi. Polisin Kroll'un kız arkadaşının telefonu üzerine girdiği evde Kroll'u yatağında bilinçsizce yatarken bulduğu aktarıldı.
Kroll'un HQ Trivia'yı beraber kurduğu Rus Yusupov ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O hem dünyayı hem de interneti daha iyi bir yer haline getirdi. Huzur içinde uyu kardeşim" ifadelerini kullandı.
New York Times gazetesine konuşan Colin Kroll'un babası Alan Kroll da, "Çok yetenekliydi ve genç yaşında çok şeyler başarmıştı. Büyük bir kayıp" sözleriyle oğlunu andı.
Kroll aynı zamanda 6 saniyelik videoların paylaşıldığı Vine isimli platformun kurucularındandı.
2012 yılında sosyal medya platformu Twitter, Vine'ı 30 milyon dolara satın almış ancak 2016'da şirket uygulamayı kullanımdan kaldırmıştı.
Kroll, Eylül ayında geçen yıl ABD'de kurulan HQ Trivia isimli şirketin CEO'su olmuştu.
HQ Trivia, canlı yayımlanan bir bilgi yarışması uygulaması.ve ödüller soruları doğru cevaplayan kişiler arasında bölünüyor.
Ancak uygulamanın popülerliği 2018'de azaldı ve Apple kullanıcıları tarafından en çok indirilen 100 uygulamanın olduğu listeden düştü.
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