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        Haberler Dünyadan Colin Farrell, yoga dersi çıkışında görüntülendi - Magazin haberleri

        Colin Farrell, yoga dersi çıkışında görüntülendi

        Hollywood sinemasının ünlü yıldızı Colin Farrell, yoga dersi çıkışında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 11:07
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          Hollywood sinemasının ünlü yıldızı Colin Farrell, fit görünümünü spor yapmasına borçlu olduğunu gözler önüne serdi. 48 yaşındaki İrlandalı oyuncu, Los Angeles'ta yoga dersinden çıkarken görüntülendi.

        • 2

          Ders sonunda tişörtünü çıkarıp elinde taşıyan ünlü oyuncu, yoga sınıfından bir arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere yansıdı.

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          'Büyük İskender', 'Azınlık Raporu', 'Telefon Kulübesi', 'True Detective', 'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?', 'The Batman', 'The Banshees Of Inisherin' gibi önemli yapımlarda rol alan Colin Farrell'in Kim Bordenave ile ilişkisinden 2003 doğumlu, Polonyalı oyuncu Alicja Bachleda-Curuś ile ilişkisinden de 2009 doğumlu birer oğlu bulunuyor.

        • 4

          Colin Farrell, Angelman Sendromu'na sahip 21 yaşındaki oğlu James için kısa süre önce bir vakıf kurduğunu açıkladı.

        • 5

          Angelman Sendromu; konuşma bozukluklarına, hareket sorunları, gelişimsel gecikmeler ve zihinsel yetersizliklere neden olan nadir genetik ve nörolojik bir hastalık olarak biliniyor. hastalık, anne karnında bebeğin gelişimi sırasında UBE3A geni ile ilgili sorunlardan kaynaklanıyor.

          Bu sendrom ile doğan çocuklar normal hayata yakın bir yaşam sürseler de sürekli desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Sinir sistemine etkisinden kaynaklı hareket ve denge sorunları, konuşma bozukluğu ya da hiç konuşamama gibi semptomlar görülebiliyor.

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