Colin Farrell, yoga dersi çıkışında görüntülendi

'Büyük İskender', 'Azınlık Raporu', 'Telefon Kulübesi', 'True Detective', 'Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?', 'The Batman', 'The Banshees Of Inisherin' gibi önemli yapımlarda rol alan Colin Farrell'in Kim Bordenave ile ilişkisinden 2003 doğumlu, Polonyalı oyuncu Alicja Bachleda-Curuś ile ilişkisinden de 2009 doğumlu birer oğlu bulunuyor.