"Yine 'Penguen' olmak istiyorum"

Colin Farrell: Yine 'Penguen' olmak istiyorum - Magazin haberleri

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Matt Reves’in yönetmenliğini yaptığı "The Batman", pandemi sonrası sinema endüstrisini hareketlendiren yapımlardan biri olmuştu.

"YİNE 'PENGUEN' OLMAK İSTİYORUM"

Filmde ikonik karakter "Penguen"i canlandıran Colin Farrell (46), Entertainment Weekly'e verdiği bir röportajda Matt Reeves’in çağırması halinde yeniden bu rolde oynamak istediğini dile getirdi.

Farrell, aynı zamanda "Penguen"i odağına alan yeni dizinin çekimleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"ÇOK TAKINTILI"

"HBO" yapımı dizide de yer alan Colin Farrell, Reeves’in projenin içinde olduğunu söyledi.

Konuyla alakalı konuşan ünlü oyuncu, "Yaptıkları konusunda çok takıntılı ama 'HBO Max'in 'The Penguin' dizisinin de tamamı bitti. Yani o yönetmeyecek ama senaryoların yapısı ona ait." dedi.

Fotoğraflar: AP