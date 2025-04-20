Colin Farrell, 21 yaşındaki engelli oğlunu bakım merkezine yerleştirme kararı aldı

Hollywood yıldızı Colin Farrell, 21 yaşındaki engelli oğlunu uzun süreli bakım tesisine yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Colin Farrell, daha önce oğlu James'e doktorların yanlış teşhis koyarak serebral palsi dediklerini, ama ardından Angelman sendromu teşhisi koyduklarını açıklamıştı. Sinir sistemini etkileyen nadir bir genetik bozukluk olan Angelman sendromu, ciddi fiziksel ve zihinsel engelliliğe yol açıyor.

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James; Farrell'in 2001 ila 2003 arasında aşk yaşadığı sevgilisi Kim Bordenave ile birlikteliğinden dünyaya geldi. Ünlü oyuncunun 2008'in sonlarından 2010'un başlarına kadar birlikte olduğu meslektaşı Alicja Bachleda-Curuś'tan da 15 yaşında Henry adında bir oğlu var.

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Angelman sendromu konan James Farrell, 21 yaşında

Yakın zamana kadar engelli oğlundan ayrıntılı olarak bahsetmeyen ve aile hayatını gizli tutan Colin Farrell, oğlunun hayattayken bakımı üzerinde kontrol sahibi olmak ve ona bir toplumsallık bilinci vermek için uzun süreli bakım tesisine göndereceğini açıkladı. 48 yaşındaki Farrell, Candis Magazine'e verdiği röportajda, kendisi ve eski eşi Kim Bordenave'in James'i uzun süreli bakım tesisine yerleştirme kararı aldıklarını söyledi.

Colin Farrell'in ikinci oğlu Henry, şimdi 15 yaşında "Bu zor bir durum, bazı ebeveynler şöyle diyecek: 'Çocuğuma kendim bakardım.' Buna saygı duyuyorum" ifadesini kullanan Colin Farrell; "Ama benim korkum şu: Ya yarın kalp krizi geçirirsem ve Allah korusun, James'in annesi Kim de araba kazası geçirirse ve o da hastalanırsa, James tek başına kalırsa?" sorularını yöneltti. "O zaman devletin koruması altında ve nereye gidecek? Bizim bu konuda hiçbir söz hakkımız olmayacak" diyen oyuncu; "Şimdi, hâlâ hayatta ve sağlıklıyken gidebileceği, gidip ziyaret edebileceğimiz ve bazen onu dışarı çıkarabileceğimiz hoşumuza giden bir yer bulmayı umuyoruz" şeklinde konuştu. Farrell, oğlu Henry'yi zaman zaman etkinliklere götürüyor Colin Farrell, ayrıca; "Onun tam ve mutlu bir hayat yaşayabileceği, kendini bağlı hissedebileceği bir yer bulmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Farrell, yıllar önce verdiği bir röportada, oğlunu 'sihirli' olarak tanımlamış, James dört yaşındayken ilk adımlarını attığında gözyaşlarına boğulduğunu anlatmıştı.