Cole Brings Plenty, cansız bedeni bulundu

Mo Brings Plenty, sosyal medya paylaşımında oğlunun öldüğünü doğruladı; "Oğlum Cole'un bulunduğunu ve artık aramızda olmadığını onaylamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Cole için gönderdiğiniz dualar ve olumlu düşünceler için herkese en içten şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Oğlumu ararken, arama alanlarımızı genişletmek için gereken kaynakları sağlayan yanımızda yürümeye gelen herkese ayrıca teşekkür ederiz. Bu hafta kaç kişinin Cole'un kalbindeki iyiliği bildiğini ve onu sevdiğini öğrendim. Bu inanılmaz zor zamanlarda, acımızı işlerken ve nasıl ilerleyeceğimizi çözerken mahremiyet istiyoruz. Lütfen sizi takdir ettiğimizi ve anlayışınızı takdir ettiğimizi bilin." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram