        Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Dalbeler Dünya Çelik Birliği başkanlığı görevini devraldı

        Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Genel Müdürü Uğur Dalbeler, küresel çelik endüstrisinin çatı kuruluşu olan Dünya Çelik Birliği'nin (World Steel Association) 2025–2026 dönemi başkanlık görevini devraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 14.10.2025 - 11:22
        Uğur Dalbeler Dünya Çelik Birliği başkanlığı görevini devraldı
        Başkanlık görevinden önce, 2024-2025 döneminde Worldsteel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Uğur Dalbeler; 2020 yılından bu yana da Avrupa çelik endüstrisini temsilen İcra Kurulu Üyesi olarak dünya çelik sektöründe aktif rol almaktaydı.

        Çelik sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip olan Uğur Dalbeler, Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürlüğü görevine ek olarak; Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkan Yardımcılığı ve IREPAS Yönetim Kurulu Üyeliği gibi çeşitli ulusal ve uluslararası platformlarda görev almaktadır.

        Dalbeler’in Worldsteel Başkanlığı döneminde; sürdürülebilirlik, dijitalleşme, ticaret dengeleri, iklim değişikliğiyle mücadele ve sektörel dönüşüm gibi öncelikli alanlarda etkin liderlik göstermesi bekleniyor.

