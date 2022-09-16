Türkiye bir kez daha kavurucu sıcak havaların etkisine girmek üzere. Tüm yurtta etkisini gösterecek havaların ne zaman başlayıp biteceği ve kaç derece olacağı ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, kapıda olan çöl sıcaklarına dair bilinmesi gerekenler...