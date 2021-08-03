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Çökertme'de alevlerin arasında kalan Sky News muhabiri izlenimlerini yazdı

Sky News muhabiri Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Crawford, yangınlarla ilgili izlenimlerini kaleme aldığı makalede Türkiye'ye topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik duygusunun hakim olduğunu, Erdoğan'a yeteri kadar uçak olmaması dolayısıyla eleştiri yöneltildiğini belirtti.

03.08.2021 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Çökertme'de alevlerin arasında kalan Sky News muhabiri izlenimlerini yazdı
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İngiltere merkezli Sky News haber kanalının muhabiri Alex Crawford'ın Türkiye'deki yangınlarla ilgili yaptığı yayın sırasında alevlerin arasında kalması en çok konuşulan görüntülerden biri oldu.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Çökertme'deki yangınları anlatan Crawford, çok hızlı bir şekilde yayılan alevlerin arasında kalmıştı.

Crawford görüntülerde geldikleri yolun yangının etkisi altına girdiğini esen kuvvetli rüzgarlar eşliğinde anlatmıştı.

Crawford, yangınlarla ilgili izlenimlerini Sky News'in haber sitesinde yayımlanan bir makalede kaleme aldı.

Türkiye'deki yangınların başa çıkması güç bir durum olduğunu aktaran Crawford, kurumuş ormanların arasında yer alan bir köyün dakikalar içinde alevler arasında kaldığını anlattı.

81 şehrin neredeyse 40'ında çıkan yangınları kontrol etmenin beklenenden daha zor bir göreve dönüştüğünü vurgulayan muhabir, yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların işleri zorlaştırdığını dile getirdi.

"Erdoğan'a eleştiri var"

Crawford'a konuşan kimi orman yetkilileri, bu yangınları 1940'lardan beri görülen en yıkıcı yangınlar olarak tanımladı.

Crawford makalesinde, "Bazı bilim insanları bu durumu iklim değişikliğine bağlasa da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangınlarla başa çıkmak için yeteri kadar hava gücüne sahip olunmaması dolayısıyla eleştiriliyor" dedi.

"Neyin başlattığı tam olarak bilinmese de kimileri kundakçıları suçluyor. Bir kere başladıktan sonra ise yangınları kontrol altına almak büyük bir mücadeleye dönüşüyor, Erdoğan'ın kendisi de ülkenin yeterli hava gücü olmadığını kabul etti" diyen gazeteci, insanların evlerini, geçim kaynaklarını, hayvanlarını ve tarlalarını kaybettiğini dile getirdi.

Bir kadının "Evim yandı" diyerek çığlık attığını, geç gelmekle suçladığı itfaiyecilere bağırdığını belirtti.

Crawford, kimi köylülerin şişelerle kimilerinin özel kuyulardan çektikleri sularla yangını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Cem Akın adındaki bir gencin, "Çok yorgun ve çaresiz hissediyorum. Hiçbir şey yapamıyoruz, evlerimiz ormanlarımız yanıyor" dediğini aktaran gazeteci, ülkede topluca hissedilen bir öfke ve çaresizlik olduğunu belirtti.

Crawford makalesini, "Türkiye, koronavirüs ve turizm sektöründeki düşüş dolayısıyla ekonomik olarak halihazırda yara almıştı. Şimdi vatandaşları daha da çok sarsılacak" ifadesiyle bitirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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