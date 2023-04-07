Çöken binadan kurtardığı güvercinlerini arkadaşına emanet etti

Ergen, deprem sonrasında bir süre çadırda kaldıklarını, şimdi ise başka bir eve çıktıklarını söyledi. Her gün ilgilendiği güvercinleri olmayınca vaktin geçmediğini anlatan Ergen, yeni taşındığı evinde bir yer yapmasının ardından kuşlarını yanına alacağını belirtti. Ergen, güvercinlerinin de artık çocuğu gibi olduğunu ifade ederek "Kuşlar hobiden öte bizim için can yoldaşı. Onları çocuğumuzdan, ailemizden farklı görmüyoruz. Biri rahatsızlansa, evimizden biri rahatsızlanmış gibi onunla ilgileniyoruz." diye konuştu.