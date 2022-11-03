Çöken beton kalıbın altında can verdi

Mersin'de, çöken beton kalıbın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde bir inşaatın havuz kısmındaki söküm işlemi sırasında çökme meydana geldi. İşçi Orhan Esenoğlu, çöken beton kalıbın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı Esenoğlu, kaldırıldığı Erdemli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çalışmanın durdurulduğu inşaatta jandarma ekiplerince inceleme yapıldı.