Çöken balkonun altında kalmıştı, acı haber geldi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, ağır hasarlı 2 katlı bir evin yıkımı sırasında çöken balkonun altında kalarak yaralanan Ömer Bilici (25), tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen 22 Ağustos´ta, Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde ağır hasar görerek tahliye edilen 2 katlı evin, yıkımına başlandı.

BİR İŞÇİ KAÇARAK KURTULDU, ÖMER BİLİCİ YARALANDI

Evden kapı ve pencere gibi malzemeleri sökmek isteyen işçiler Hüsamettin Karatapan ve Ömer Bilici, çöken balkonun altında kaldı, bir işçi ise kaçarak kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.