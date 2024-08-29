Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çok zengin olsak da istediğimiz her şeyi satın alabilir miyiz? Para ile sahip olamayacağımız 12 şey nedir?

        Asla satın alınamayacak şeyler nelerdir? Dünyada neleri satın alamayabiliriz?

        Hayatımızı sürdürebilmemiz, istediklerimizi alabilmemiz ve bir şeylere sahip olabilmemiz için olmazsa olmazlardan biri tabii ki de paradır. Para kazanmak için hayatımızın büyük bir bölümünü çalışmaya ayırırız. Peki, çok zengin de olsak para ile alamayacağımız neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.08.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Evet, modern dünyada hayatta kalmak için para gereklidir. Ve evet, para size o anda neşe getirebilecek şeyleri satın almanıza yardımcı olur. Ancak hayatta var olan her şeyi satın almanıza olanak sağlayamaz.

        • 2

          1. GERÇEK BİLGELİK

          Gerçek bilgelik bir mağazadan satın alınmaz, yaşam deneyimleri yoluyla öğrenilir. Sahip olduğunuz her kuruşu kitapçıdaki her kitaba harcasanız da daha akıllı olamazsınız. Para bilgelikle eşdeğer değildir ve bunun farkında olmak önemlidir.

        • 3

          2. AŞK

          GERÇEK AŞKI SATIN ALAMAZSINIZ. Eğer biri satın alınabiliyorsa, sizi sevmiyordur; paranızı seviyordur. Gerçek sevgi kalpten gelir ve onu istemek ya da size vermesi için birine rüşvet vermek zorunda değilsiniz.

        • 4

          3. DÜRÜSTLÜK

          Dürüstlük, etrafımızda kim olursa olsun doğru olanı yapma yeteneğimizdir. Ahlaki değerlerinizin arkasında gerçek bir şekilde ve tereddüt etmeden durmaktır. Dürüstlüğü satın alamazsınız. Ya ona sahipsinizdir ya da değilsinizdir.

        • 5

          4. GÖRGÜLÜ OLMAK

          Hayatınız boyunca zengin olabilirsiniz - ve eğer kabaysanız, o para sizin için pek bir şey yapamayacaktır. Başkalarına saygı ve haysiyetle davranmak, satın alınamaz bir şeydir.

        • 6

          5. GERÇEK ARKADAŞLAR

          Gerçek bir arkadaş, sizi kabul eden, sizi anlayan, sizi seven ve destekleyen kişidir. Bu, satın alınabilecek bir şey değildir; bu nedenle çok paranızın olması, gerçek arkadaşlara sahip olacağınız anlamına gelmez. Sahte arkadaşlar satın alabilirsiniz, ama gerçek arkadaşlara para ile asla sahip olamazsınız.

        • 7

          6. AHLAKİ DEĞERLER

          Ahlaki bir amaç duygusuna sahip olmak yalnızca iyi bir yaşam sürmenin değil, aynı zamanda başkalarına karşı iyi olmanın da anahtarıdır. Ahlak olmadan kayboluruz. Ve ahlakı satın alamazsınız. Görgü kurallarına benzer şekilde, bazı insanlar ne kadar çok para kazanırsa, o kadar az ahlaka sahip olurlar.

        • 8

          7. HUZUR

          Huzur, fiziksel bir iyilikten ziyade bir zihin durumudur. Huzur, kendi içimizde geliştirdiğimiz ve bulduğumuz bir şeydir. Hayatımız boyunca kendimize daha fazla paramız olduğunda nihayet huzura kavuşacağımızı söyleriz. Ancak durum böyle olsaydı, parası olan herkes her zaman huzurlu ve mutlu olurdu.

        • 9

          8. EMPATİ

          Başkaları için hissetme ve şefkat duyma becerisini satın alamazsınız. Birinin duygusal olarak nereden geldiğini anlayabilmek ya yetenekli olduğunuz ya da olmadığınız bir şeydir. Hiçbir para miktarı bunu değiştiremez. Empati kurmak, para ile değil, düşünceli olmak ile ilgilidir.

        • 10

          9. SAĞLIK

          İyi bir sağlığı satın alamazsınız. Sağlık için çaba göstermeniz, zaman ayırmanız ve sağlığınıza dikkat etmeniz gerekir. Ve eğer sağlığınızı boşa harcarsanız, para ile sağlığınızı geri getirmeniz mümkün olmaz.

        • 11

          10. ZAMAN

          Hayatınızda çok fazla zamanınız olacak ve her an çok çabuk geçip gidecek. Sahip olduğunuz her an, değer vermeniz gereken bir hediyedir. Ve bir kez bitti mi, bitmiştir. Geri dönüşü imkânsızdır.

        • 12

          11. MUTLULUK

          Gerçek bir mutluluk bu listedeki pek çok şeyden kaynaklanabilir ama asla para ile satın alınamaz. Dünyada çok fazla zengin insan var; çoğu zaman, istedikleri her şeyi satın aldıktan sonra hala mutlu olmadıklarını fark ederler ve bu fark ediş, onları gerçek mutluluktan daha da uzaklaştırır.

        • 13

          12. AMAÇ

          Amacımız gerçek değer duygumuzdur, maddi değer değil. Amaç olmadan hayatlarımız anlamsız görünebilir. Pek çok insan anlam bulmak için finansal zenginliklerine bel bağlar. Ne yazık ki bu, felakete davetiye çıkarmaktır. Gerçek amaç içten gelir.

          Kaynak: Awarenessact

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 38 yaralı
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Batı Nil virüsü uyarısı! "Sivrisinek üreme alanları yok edilmeli"
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        İklim değişikliği meyveleri de vurdu: Tadı da rengi de kalmadı
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        Acil durum uyarısı yayınlanmıştı: Tayfun vurdu!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Tartıştığı babasını döverek öldürdü
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Münire teyzenin gözyaşları! Yeğeni dolandırdı iddiası
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Koşuda sınıfta kaldı!
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Renkli güneş kremleri gerçekten koruyor mu?
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Kaybolan şarkıların özgürlük savaşçısı
        Habertürk Anasayfa