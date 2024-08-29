5. GERÇEK ARKADAŞLAR

Gerçek bir arkadaş, sizi kabul eden, sizi anlayan, sizi seven ve destekleyen kişidir. Bu, satın alınabilecek bir şey değildir; bu nedenle çok paranızın olması, gerçek arkadaşlara sahip olacağınız anlamına gelmez. Sahte arkadaşlar satın alabilirsiniz, ama gerçek arkadaşlara para ile asla sahip olamazsınız.