Bilim insanları, çok yemek yemesine rağmen zayıf kalan bireyleri araştırdı. Zayıf insanların, ileride de kilo almayacağına değinen uzmanlar, o kişilerin yağ hücrelerinin daha küçük ve daha aktif olduğunu kaydetti. Bu nedenle çok yemek yeseler ve egzersiz yapmasalar bile zayıf kalmayı başarabiliyorlar.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bulgular, zayıf insanların zayıflıklarını koruma konusunda bazı genetik avantajları olduğunu dile getirdi.

Amerikan Klinik Beslenme Dergisi’nde yazan İsviçreli araştırmacılar, elde edilen bu bulguların dünyada bir ilk olduğunu söyledi.