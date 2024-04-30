Çok yakına her şey ortaya çıkacak

SHOW TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvılcım ve Ömer’in sürpriz nikâhının ekrana geldiği tanıtımda Doğa’yı takip eden Fatih, Giray’la yakınlaşmasına şahit oluyor. Alev’in, ‘’Çok yakında nasılsa her şey ortaya çıkacak.’’ Sözleri merak uyandırırken Pembe ve Rüzgar arasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor…

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 60'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Umut ve Nursema evliliğinde yolun sonuna gelindi. Umut’un kendisini aldattığına şahit olan Nursema tek celsede boşandı. Leman’dan Gökhan’ın boşandığını öğrenen Kayhan , kızı Çimen’i ayrılması için ikna edemeyince Kıvılcım ve Ömer devreye girdi. Gökhan’la yüzleşen Çimen, annesinin desteğiyle evine geri dönerek ilişkiyi bitirdi. Fatih, Nilay’dan; Doğa’nın Giray’la yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Fatih’in bu duruma verdiği tepki Görkem’le büyük bir tartışma yaşamasına neden oldu. Fatih, Doğa’yı takip etmesi için Yusuf’u görevlendirdi. Bu durumu fark eden Doğa, Giray’ın şirketine giderek Nilay’ın başlattığı oyunu sürdürdü. Zamanında çocukları Fatih ve Nursema’nın boşanmasını isteyen Pembe istedikleri gerçekleşse de mutlu olmadığını dile getirdi. Yeni gelini Görkem’den memnun olmayan ve Nursema’nın mutsuzluğuna üzülen Pembe kara bulutları dağıtmak için Abdullah’a doğum günü kutlaması hazırladı. İlişkisini gizli saklı yürüten Abdullah’a, Alev de sürpriz yaparak bir kutlama gerçekleştirdi. Abdullah, Pembe’nin sürprizine ise sert tepki vererek tüm ailesini şaşırttı. Bir şirketin davetinde Ömer ve Alev karşı karşıya geldi. Ömer’in tavrından rahatsız olan Alev’in, Abdullah’la birlikte yaşadığını Ömer’e itiraf etmesi bölümün final sahnesine damga vurdu.