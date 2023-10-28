Çok uyuyanlar daha sinirli oluyor!

Üçyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok uyuyan insanlar, günün büyük çoğunluğunu uykuda geçirdiği için kalan zaman içerisinde gündelik işleri, kişisel bakımı, sevdiklerine zaman ayırmayı vb. durumları çok daha hızlı ve seri şekilde yapmaya çalışmaktadır yani bir nevi sınırlı zaman içerisinde her şeye ve herkese yetmeye çalışır. Ancak bu mümkün değildir mutlaka yetişemediği ve yarım kalan bir şeyler olmaya devam eder. Bu durumda kişinin daha agresif ve sinirli olmasına neden olur. Çünkü zihin yapamadıklarına ve yarım kalanlara odaklıdır, kişi bu yüzden sürekli olarak tamamlama, yetişme telaşı içerisindedir."