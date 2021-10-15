"Çok Özledim" yayında

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Sözü ve müziği Akif Alkan imzalı "Çok Özledim" adlı şarkının düzenlemesini Mavi Gri grubu kendisi üstleniyor.

"Çok Özledim", mix&masteringde Kerem Çakıroğlu imzası taşıyor. Şarkıda yer alan müzisyen ve enstrümanlara bakıldığında Yusuf Kurtucu elektrik gitarda, Cenk Sinör basgitarda, Halef Binici davulda, klavyede ise Engincan Onar'ı görülüyor.



Muhammet Emin Balcı yönetmenliğinde kliplendirilen "Çok Özledim", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.