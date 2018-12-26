26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bazen ağız bakımının yetersizliği bazen de çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen ağız kokusu sosyal yaşamı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Çoğunlukla hasta tarafından fark edilmeyen ve kişinin kendisini rahatsız etmeyen sorun, yakın çevresindekileri rahatsız ediyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, ağız kokusu nedenleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.
Beslenme alışkanlıkları koku sorununu tetikliyor
Ağız kokusu genellikle beslenme alışkanlıklarına, ağız hijyeninin kötü olmasına veya birtakım hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Örneğin; soğan, sarımsak, turp veya bazı diğer kokulu baharatlar, tütün ya da aşırı alkol kullanımı gibi alışkanlıklar ağız kokusunun beslenme kültürüne bağlı nedenleri olarak sıralanabilir. Ayrıca herhangi bir hastalık olmasa da açlık nedeniyle ya da ağız ve dişlerin veya ağız içi protezlerin temizliğinin yeterince yapılmaması sonucunda da besin artıklarına bağlı olarak görülebilir.
Bademcik iltihapları ağız kokusu nedeni
Ağız kokusunun yaklaşık yüzde 90’ı ağızla ilişkili olarak görülür. Ağza bağlı nedenler arasında; diş çürükleri, diş eti iltihapları, ağız mukozasındaki diğer hastalıklar, bademcik iltihapları, öpücük hastalığı, bademcik veya yutak bölgesindeki apseler, kuşpalazı, tüylü dil, paslı dil, ağız boşluğundaki kanserler sayılabilir.
Uzun konuşmalar ile ağız kuruluğu kokuyu oluşturur
Ağızda tükürük salgısının eksikliği veya yetersizliği direk ağız hijyenini bozarak ağız kokusuna neden olur.
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