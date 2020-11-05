Çok katlı binaların altındaki iş yerleri denetleniyor - EDİRNE

AA

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan çok katlı binaların altında faaliyet gösteren iş yerlerinin taşıyıcı sitemleriyle, kolon ve kirişlerine olası müdahaleleri inceleme altına aldı.Ayşekadın semtinde denetimlerini sürdüren ekipler, işyerlerinde ve bodrum katlarda inceleme yaptı.

Edirne Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Dinçer Asar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinde konut bulunan işyerlerinde sıkı bir denetime başladıklarını söyledi.İzmir depreminde altında iş yeri olan birçok binanın yıkıldığını belirten Asar, şunları kaydetti:

"Yıkılan binaları gördük ve pek çok vatandaşımız vefat etti. Üzerinde konut bulunan altında ticarethane olan yerlerde taşıyıcı sistemlere müdahale edildiğini, kolonlara ve kirişlere müdahale olduğundan dolayı yıkımların daha kolay olduğunu gözlemledik. Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ın da katıldığı denetimlerde bunları gördük. Biz de belediye olarak ticaretin yoğun olduğu kent merkezinde üstü konut, altı ticarethane olan binalarda taşıyıcı sistemlere müdahale edilip edilmediğini denetliyoruz."Asar, denetimlerde mimari projelere aykırı işlemler yapıldığı tespit edildiğinde binaların mühürleneceğini ve sorumlular hakkında işlem başlatılacağını ifade etti.