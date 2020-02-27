Çok izlenince sinemaya da aktarıldı

Yotuber'ların rol aldığı 'Tam Kafadan' adlı 6 bölümlük dizi 30 milyon kişi tarafından izlenince yapımcıları hikâyeyi sinemaya uyarlayarak 'Tam Kafadan Karavana' adıyla beyazperdeye taşımaya karar verdi.

Ali Biçim ile Mesut Can Tomay'ın da aralarında olduğu filmde başrolleri Efekan Can, Burak Güneş, Serkan Dağlı, Burcu Karakaya, Cemre Solmaz, Nedim Suri, Aleyna Eroğlu, Sali Alkan, Mehmet Pamukcu, Melis Sabah, Elif Yılmaz, Zümre Ertürk, Bilal Yılmaz, Umut Şahin, Şevki Özcan ve Ensar Sevim paylaştı.

Senaryosunu Celal Öztürk, Oğuz Öztürk ve Emre Kutluğ'un yazdığı 'Tam Kafadan Karavana', gösterime 27 Mart'ta girecek.