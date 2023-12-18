Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesine sosyal medyadan tepki yağdı!

        Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesine sosyal medyadan tepki yağdı!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler' programının son bölümünde 'Altın Kelebek' ödülleriyle ilgili 'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeç oynandı. Skeçte Pınar Deniz'e yönelik olduğu iddia edilen göndermeler sosyal medyada eleştirilerle karşılandı. Skeçte Pınar Deniz'e benzetilen oyuncu açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 16:57 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri'nde yaşanan anlar gündemde yerini almıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler' programında ise 'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte törenin benzer anlarına yer verildi.

        • 2

          SKEÇTE CANLANDIRILAN KARAKTERİN PINAR DENİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

          Skeçte, "Ödülü hak etmeyen oyuncu kategorimiz için Pelin Solmuş geliyor efendim!" ifadesi yer aldı. Ardından Pınar Deniz'e benzetilen karakter "Zaten yeterince güzelseniz çalışmanıza çok da gerek yok" sözlerini kullanarak tepki çekti.

          Pınar Deniz'in yeteneği ve güzelliğine gönderme yapıldığı iddia edilen skece sosyal medyadan birçok eleştiri geldi.

        • 3

          "BENİ ONA BENZETMENİZ GURUR VERİCİ"

          Gelen tepkilerin ardından skeçte Pınar Deniz karakterini canlandırdığı iddia edilen Ebru Yücel açıklamada bulundu. Yücel "Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi. Ama beni ona benzetmeniz gurur verici" dedi.

        • 4

          "YAZDIĞIMIZ HER SATIRI ÖLÇÜP TARTIYORUZ"

          Skeç yazarlarından Atakan Çelik ise "Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz" ifadelerini kullanarak iddia edilen kişinin Pınar Deniz olmadığını belirtti.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        AB ile vize krizi aşılıyor mu?
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        Polat çifti soruşturmasında yeni gelişme!
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        100. yılda Budapeşte'ye kritik ziyaret
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        Otonom 'kıyamet' yaşanır mı?
        İşte dev eşleşmeler!
        İşte dev eşleşmeler!
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Türkü bara kanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Araştırma ortaya koydu! Sosyal medya kullanımını 30 dakika azaltmak...
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        Çalışırken psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyor musunuz?
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        İstanbul'da yaşandı! Otomobiline çarptılar! 6 milyon TL'lik gasp!
        Rıza Çalımbay kararı!
        Rıza Çalımbay kararı!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        Milyarlarca dolarlık servetini bahçıvanına bırakacak
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        "Yaşanmasaydı da biz çekmeseydik"
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        "Kadınların hayata karşı mücadelesinin hikâyesi"
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Delivery Hero Türkiye'deki teknoloji ofisini kapatıyor
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Alkol ve sigarada ÖTV sancısı başladı
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Habertürk Anasayfa