"YAZDIĞIMIZ HER SATIRI ÖLÇÜP TARTIYORUZ"

Skeç yazarlarından Atakan Çelik ise "Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz" ifadelerini kullanarak iddia edilen kişinin Pınar Deniz olmadığını belirtti.