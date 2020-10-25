Atakan Çelik
3 Şubat 1990 İstanbul Beyoğlu doğumlu.
Boyu 183 cm kilo 76 kg.
İktisat bölümü mezunu.
Tiyatro ve oyunculuk hevesi hep var olan oyuncu, annesinin “Sigortalı işin olsun” ısrarları sonucunda tiyatrodan uzaklaştı. Bir sigorta şirketinde işe başladı. İnsanlar da sigortalı şirketinde 5 yıl çalıştı. 2015'te BKM ile tanışınca hayallerinin peşine düştü ve o yıldan beri BKM Mutfak çatısı altında.
Ayşegül Yılmaz
13.12.1994 Zonguldak doğumlu.
Aslen Artvin Hopalı.
Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık mezunu. Aslında sanata olan merakı ilkokul yıllarıma dayanıyor. İlkokulda dansöz olmaya karar vermiş. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi’nde Grafik Tasarımı okudu. Ama aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi’nde yer aldığı oyunlarda, çalışmalarda kaldı ve ailesinden habersiz sınavlara girdi. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü kazandı.
Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk işi BKM yapımı "Deliha" filmi gelin karakteri oldu. Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul’da kalmak için garson olmak adına yanıp tutuşan bir oyuncuydu. Yine bir gün “Kesin burada olmayacak“ diye girdiği BKM Mutfak seçmesini kazandı. Önünden geçerken bile heyecanlandığı yerde olduğu için çok mutlu, böyle bir ailede olduğu için çok şanslı hissediyor.
Batuhan Soyaslan
İstanbul'un, Fatih ilçesinde 25 Mayıs 1992’de doğdu. Mevlana İlköğretim Okulu’nda ilköğretim ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra, liseyi Şişli Anadolu Lisesi’nde okudu. Tiyatroya 9. sınıfta başladı. Tiyatroya o kadar çok bağlandı ki, o kadar çok sevdi ki; üniversiteyi Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde okudu. Şu anda da yüksek lisans yapıyor. Yine çevre mühendisliği... Daha önceleri lisede tiyatro yaptı. Birkaç ödülü var. 2012’de bir kitap yazdı. 'Gözyaşı Hırsızları' ismi. Sonrasında farklı tiyatro ekiplerinde yer aldı. Çocuk oyunu, doğaçlama, yetişkin oyunu derken hayalindeki yere, BKM Mutfak’a geldi.
Begüm Çağla Taşkın
1987 yılında, Ağustos ortası, Bursa'da doğdu. Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde 3 senesi geçti. İzmir Ekonomi Üniversitesi-Ekonomi Bölümü mezunu. Ben ne olacağım. İzmir MSM'de Actor Studio'ya yazıldı. Orada hocası Apo Kaya, Müjdat Gezen Konservatuarı'nda yetenek sınavına girmesi konusunda kendisini ikna etti ve esas serüveni başladı. Konservatuar yılları eğitim hayatının en güzel yılları oldu. Her gün çalıştığı şeyin ekonometri değil de bir tiyatro oyunu olduğu gerçeğine bayılarak oradan da mezun oldu. "Kim Korkar Hain Kurttan" oyununda yönetmen asistanlığı işi yaptı. Ve BKM, kendisini 22 kişilik cıvıl cıvıl bir ekibin içinde buldu. Yılmaz Usta'yla tanıştı.
Cemile Canyurt
15 Mart 1992 Kırıkkale doğumlu. Ankara’da büyüdü. Tiyatro ile 13 yaşında tanıştı. Sahne tozunu yutanlar arasına katılmakla birlikte hayallerini, hedeflerini başarılı bir oyuncu olmak üzerine oluşturdu. Ankara’da Özel bir Tiyatro’da eğitimi aldı. Babasının ‘elle tutulur bir meslek seçeceksin’ demesiyle bir dönem gizli saklı tiyatro çalışmalarına devam etti. Bu durum öğrenilince oyunculuk hayallerini kısa bir süre ertelemek zorunda kaldı ve AİBÜ Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite Toplulukları ve Özel tiyatrolarda bir çok oyun ve organizasyonlarda yer aldı. Okul devam ederken sürekli İstanbul’a gelmenin bir yolunu aradı, bir kaç TV programına katıldı ve kısa filmlerde oynadı. Okul biter bitmez soluğu İstanbul’da aldı. Sürekli BKM’ye gidiyordu, gösterileri izliyordu. BKM’nin kapısından oyuncu olarak girmenin yolunu arıyordu. 2016’da BKM Mutfak’ta Doğaçlama Tiyatro Ligine katıldı. 3 Arkadaşıyla birlikte Geçici Tiyatro olarak sezonu birincilikle bitirdi. Ardından BKM Mutfak Altyapı ekibine dahil oldu ve skeçler yazıp oynamaya başladı. Şuan uzun zamandır hayalini kurduğu bir ekibin parçası.
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