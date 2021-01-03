Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm bu akşam yok mu, neden? - Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'nin Pazar akşamları izleyicilerin karşısına çıkan eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2, bu akşam son bölümüyle yayınlanıyor. Peki izleyicilerin merakla hakkında araştırma yaptığı Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümü bu akşam neden yok?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 BU AKŞAM NEDEN YOK?

Çok Güzel Hareketler 2'nin bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Sevilen eğlence programı bu hafta yılbaşı dolayısıyla yayınlanan özel bölümü nedeniyle bu akşam yayınlanmıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çok Güzel Hareketler 2'nin bu akşam yayınlanmayan yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre yeni bölüm 10 Ocak Pazar akşamı yayımlanacak...